Главное, покинуть большую политику с достоинством…

Несмотря на то, что почти добрая половина мировых лидеров поздравила Джо Байдена в связи с избранием президентом США, действующий президент Дональд Трамп продолжает свои «шалости», выступая каждый день с новыми язвительными заявлениями о том, что якобы выборы выиграл именно он. Когда мы писали эти строки сообщалось, что Трамп собирается подать иск даже в Верховный Суд, где заседают им же назначенные судьи.

Все знают Трампа, как «оригинального» человека. В течение одного срока президентства он наломал немало дров, но все же американцы надеются, что Трампа не придется выводить из Белого Дома силой: американский Жириновский – так зовут его некоторые российские авторы – найдет в себе силу, чтобы признать собственное поражение на выборах.

Непонятно, чего добивается Трамп? Одни пишут, что действующий президент мстит за те обвинения, которые предъявлялись ему в течение всего срока президентства – да, речь идет о «русском следе» в американских выборах.

Другие советуют искать мотивы в поведении Трампа в его характере – как известно, американский президент о себе довольно высокого, даже чересчур высокого мнения.

Он считает, что ему суждено пересмотреть и «переделать» всю архитектуру мировых отношений, а к чему это привело, мы уже знаем не понаслышке — НАТО фактически был парализован, Англия покинула ЕС, некоторые другие члены также собирались последовать по ее примеру.

Все согласятся с тем, что второй амбициозной ядерной державой, не знающей о табу в международных отношениях, является именно Россия, а не быстро развивающийся Китай. Но Трамп пытался перевернуть вектор американского давления с России на Китай. Мы еще раз подчеркиваем, что возможно, в будущем и Китай завит о своих геополитических амбициях, но пока же реальной является не китайская, а российская угроза.

Подавляющее большинство политических наблюдателей воспринимают выходки Трампа несерьезно, считая, что ему все же придется тихо и мирно покинуть Белый Дом. Но некоторые американские политические аналитики напоминают, что нечто схожее уже было в истории США: да, Д.Трамп, в принципе, может затянуть процесс смены власти.

Но все-таки его поведение, его заявления воспринимаются, как уже заметили, несерьезно.

Политологи по степени демократизации разделяют страны на либеральной и тоталитарной демократии, на страны правовой демократии и на страны электоральной демократии. А так можно выделить три подсистемы из этой классификации: бывают страны демократические, страны с неустойчивыми демократическими традициями и недемократические страны.

Ясно и понятно, что США можно отнести именно к первой классификации. Но часто бывает так, что недемократичные люди или группы используют демократию для продвижения собственных антидемократических целей. Как уже заметили чуть выше, Трамп также может использовать силу демократии для обеспечения своих антидемократических намерений.

Но кроме законов есть и общечеловеческая мораль. Законы, в принципе, нам могут не нравиться, но все мы должны считаться с канонами общечеловеческой морали и в жизни следовать их духу.

Если судить с этой точки зрения, конечно, американская демократия, особенно, система выборов не является идеальной, но объявить, что результаты выборов сфальсифицированы, это уж слишком непривычное заявление с точки зрения американской действительности.

Во время выборов в разных странах не раз происходили неожиданности, и даже сюрпризы. Например, сразу после Второй мировой войны партия, возглавляемая Уинстоном Черчиллем, проиграла выборы.

Судя по историческим записям, Черчилль весьма спокойно воспринял это. Якобы, узнав о результатах выборов, он сказал: «Пренебрежительное отношение к своим великим сыновьям есть свойство великих народов» и добавил: «Это и есть демократия, разве не для этого сражались мы во Второй мировой войне?».