«Главная задача России разместить под видом миротворцев свои войска в Азербайджане» — Алекс Григорьевс

Война в Карабахе на сегодня является самой проблемной темой, как в регионе, так и далеко за его пределами. В самом начале конфликта страны ЕС пытались оказать давление на Азербайджан, но затем в Европе настало понимание, что 30-летний шанс урегулирования конфликта они сами упустили, и сейчас Азербайджан решает свои проблемы сам благодаря своей армии.

Тем не менее, это не означает, что страны ЕС и в целом Запад намерены вводить санкции против Азербайджана и тем более прекращать отношения. Напротив, урегулирование данного конфликта может решить многие вопросы и в отношениях Баку и Брюсселя.

О том, как видят в Европе данный конфликт, каковы были реакции в Брюсселе, и как будут развиваться отношения Азербайджана с ЕС после войны, рассказал в интервью # латвийский эксперт Алекс Григорьевс.

— Как вы оцениваете позицию ЕС в карабахской войне?

— Eвропейский Союз, к сожалению, институционально не участвует в переговорах по решению карабахской проблемы. Конечно, при ОБСЕ, в которую входят страны ЕС, действует Минская группа, в которой сопредседательствует Франция. ЕС мог бы играть гораздо более активную роль в поисках решения конфликта, которое устроило бы обе стороны. Такое решение должно включать в себя признание территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, и признание законных прав армянского и азербайджанского населения Карабаха.

ЕС фактически отдал России роль главного миротворца на Южном Кавказе. По-русски это называется «пусти козла в огород». Полагаю, что именно благодаря «миротворческим усилиям» России никакого движения в сторону мирного урегулирования так и не произошло. Главной задачей России было и остается разместить под видом миротворцев свои войска на территории Азербайджана.

— Часть экспертов склонны оценивать данную войну как противостояние Турции и России. Хотя Анкара поддерживает Баку формально. Насколько верно рассматривать этот конфликт с позиции усиления противостояния Москвы и Анкары?

— Рассматривать конфликт на Южном Кавказе с точки зрения интересов Москвы и Анкары необходимо. Но не менее необходимо помнить, что это не единственные большие страны, задействованные в регионе и, более того, Южный Кавказ не единственный регион, где взаимодействуют интересы Турции и России. Причем не следует это взаимодействие сводить к противостоянию.

Вполне возможны более широкие решения. Мне представляется, что пассивность России в нынешнем конфликте, вполне может быть результатом соглашения о разделе сфер влияния, включающем в себя размежевание между Турцией и Россией в Сирии или Ливии. То есть за уступки России в пользу Азербайджана, Турция вполне могла уступить что-то в другом месте. А Пашиняна в России давно хотят наказать за взятие власти без отмашки Москвы. Цветные революции не должны вознаграждаться, по мнению Кремля.

— Интересная была также и позиция Вашингтона. Он сейчас занят выборами и всем своим видом показал безразличие. А как армянское лобби в США?

— В пятницу 23 октября ожидается встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении с госсекретарем США Майклом Помпео. И Азербайджан, и Армения имеют большое значение для США. Это значит, что США будет пытаться сыграть роль посредника. Надеюсь, что эта попытка увенчается успехом.

— После войны и урегулирования данного конфликта уже военным путем, можно ли ожидать усиления отношениях Азербайджана и ЕС?

— Надеюсь, что окончательное урегулирование будет все-таки достигнуто путем переговоров, которые увенчаются прочным миром. Азербайджан и сейчас является важным партнером для ЕС. Еще более тесное взаимодействие станет возможным в результате ощутимого прогресса Азербайджана на пути построения демократического общества.