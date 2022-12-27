Серия загадочных смертей топ-менеджеров, охватившая Россию после начала войны в Украине, возможно, докатилась до оборонно-промышленного комплекса.

В субботу, 24 декабря, на 67-м году жизни скоропостижно скончался Александр Бузаков — генеральный директор «Адмиралтейских верфей», старейшего и одного из крупнейших в России судостроительных предприятий.

Жизнь Бузакова, лауреата премии правительства РФ в области науки и техники и обладателя медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, оборвалась «преждевременно и трагически», говорится в сообщении на сайте предприятия.

Проработавший 35 лет на «Адмиралтейских верфях» и прошедший путь от инженера до главы завода, за день до кончины Бузаков присутствовал при спуске на воду подлодки Великие Луки. Обстоятельства его смерти на уточняются.

«Адмиралтейские верфи» — главный поставщик подлодок для Черноморского флота. Из 7 кораблей в составе 4-й отдельной бригады подлодок ЧФ шесть относятся к проекту 636, которым «Адмиралтейские верфи» занимаются с 1997 года.

Все они вошли в состав флота при Бузакове, который руководил предприятием с 2012 года: Б-261 «Новороссийск» и Б-237 «Ростов-на-Дону» в 2014 году, Б-262 «Старый Оскол» и Б-265 «Краснодар» в 2015 году, Б-268 «Великий Новгород» и Б-271 «Колпино» в 2016 году.

Под руководством Бузаков руководства «Адмиралтейские верфи» производили усовершенствованные дизельные подводные лодки, которые были приспособлены под крылатые ракеты «Калибр», отмечает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации. (moscowtimes.ru)