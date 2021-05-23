Министр обороны США Ллойд Остин считает, что перед США стоят угрозы терроризма, применения кибероружия и внутреннего раскола. Такое мнение глава Пентагона выразил в субботу, выступая на церемонии выпуска Военной академии США в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк).

Остин отметил, что выпускники этого года не помнят того, чтобы США не были вовлечены в войну. «Вы выпускаетесь в меняющейся стране и в меняющемся мире, где многие старые методы ведения дел более неактуальны, — сказал Остин. — Вы наблюдаете, как завершается наиболее длительная для США война». 14 апреля президент США Джо Байден сообщил, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории.

Глава Пентагона подчеркнул, что перед США стоят ряд угроз, «начиная пандемией и заканчивая терроризмом и кибероружием». «Вы свидетели того, что технологии меняют сам характер войны», — отметил глава американского оборонного ведомства, который завершил обучение в академии в Вест-Пойте в 1975 году. «Вы наблюдаете разделение у себя на родине, которая столкнулась с тяжелыми последствиями пандемии», — продолжил Остин, подчеркнув также, что конкуренты США стремятся к «процветанию, обусловленному посягательством на свободу» американцев.

Вест-Пойнтская академия, девизом которой является «Долг — честь — отечество», была основана в 1802 году в штате Нью-Йорк. Обучение в ней оплачивается из бюджета Сухопутных войск в обмен на обязательство кадетов поступить по завершении четырех лет обучения на действительную военную службу. Ежегодно из стен академии выпускаются около 900 армейских офицеров, получающих звание младшего лейтенанта. Согласно упомянутому кодексу чести, кадет Вест-Пойнта «никогда не солжет, не обманет, не украдет и не будет терпеть этого со стороны других».(ТАСС)