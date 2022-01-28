Россия готова напасть на Украину, но еще не приняла решения, стоит ли это делать, заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль на фоне усиления напряженности между Москвой и Киевом. «Я считаю, что решение о нападении еще не принято», — сказал он в интервью информационному агентству Reuters, опубликованном в пятницу, 28 января.

«Кризис может развиваться тысячами способов», — отметил Каль, перечислив несколько возможных сценариев, включая действия по дестабилизации правительства в Киеве, поддержке сепаратистов на востоке Украины и продвижению через линию разграничения.

По словам главы немецкой разведки, неизвестно, удовлетворят ли текущие переговоры с Западом требования президента РФ Владимира Путина. «Учитывая его далеко идущие требования, это будет непросто», — подчеркнул Каль.

Он отказался отвечать на вопрос, какие санкции следует ввести против России в случае нападения, но поддержал подход правительства ФРГ держать Москву в неведении относительно возможных ограничительных мер. «Лучше оставаться непредсказуемыми. Это всегда приносит преимущества. И это то, что делает Путин», — сказал Каль. (DW)