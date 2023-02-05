Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что готов к возможной отставке.

«У меня никаких разговоров, что я должен прекратить деятельность на этой должности, не происходило. Я повторю свой ответ другим СМИ: «Каждый чиновник должен осознавать, что на своей должности он не на всю жизнь. Он должен начать этап и завершить его». Поэтому я готов к любому развитию событий», — сказал Резников в интервью изданию «Украинская правда».

Министр обороны добавил, что ему «не стыдно» за то, что он делал, находясь на этой должности, и ему в этом смысле есть, что показать.

В воскресенье, 5 февраля депутат Верховной рады от партии «Голос» Ярослав Железняк сообщил, что Киев не исключает дальнейшие кадровые перестановки, включая отставку Резникова и замену его на Кирилла Буданова из главного управления разведки.

«Минобороны может сменить руководителя. Пока говорят, что им станет Кирилл Буданов из ГУРа. Мне кажется он эффективен на своей должности сейчас, но как есть»,- написал депутат в Телеграм-канале.