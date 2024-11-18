Глава МВД Молдовы Адриан Ефрос заявил об отставке на фоне грядущих перестановок в правительстве, о которых в понедельник планирует объявить премьер-министр Дорин Речан.

«Для меня было честью служить Республике Молдова в качестве министра внутренних дел. Благодарю вас за доверие и поддержку во время этого сложного мандата», — написал Ефрос в Facebook. Ранее Речан заявил, что в понедельник вечером представит решения о перестановках в правительстве для повышения его эффективности.

После второго тура выборов президент Молдавии Майя Санду признала, что действующими властями было «совершено немало ошибок», и пообещала произвести перестановки в правительстве, которое сформировала учрежденная ею Партия действия и солидарности. Прошедшие выборы Санду смогла выиграть только во втором туре, получив 55,33% голосов, ее оппонент бывший генпрокурор Александр Стояногло получил 44,67%.