Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что полученный в России природный газ является якобы «самым грязным» в мире.

Об этом она рассказала на слушаниях в комитете палаты представителей конгресса США по науке, космосу и технологиям.

Так Грэнхолм прокомментировала строительство газопровода «Северный поток — 2».

«Мы, безусловно, выступаем против этого трубопровода. И я скажу от лица министерства энергетики, что одна из причин — помимо геополитических вопросов, связанных с Россией, — одна из причин, по которой я считаю этот трубопровод очень опасным, заключается в том, что по нему транспортируется самая грязная форма природного газа на Земле», — приводит ТАСС её слова.