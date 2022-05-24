Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в рамках официального визита в Палестину прибыл во вторник в Рамаллу, сообщает Агентство Анадолу.

Глава МИД Турции примет участие во втором заседании Совместного комитета Турция-Палестина, встретится с группой выпускников турецких вузов из Палестины.

Ожидается также встреча турецкого министра с президентом Палестины Махмудом Аббасом.

На среду, 25 мая запланированы переговоры Чавушоглу с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом в узком и расширенном форматах.

Планируется обменяться мнениями по региональным и глобальным вопросам, а также обсудить двусторонние связи.