Глава МИД Ирана Амир Хосейн Абдоллахиян отверг утверждения о поставках беспилотников России.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением он выступил на пресс-конференции в Токио, где у него запланированы переговоры с японским коллегой Ёсимасой Хаяси.

«[Во время] конфликта в Украине мы никогда не поставляли иранские беспилотники или оружие России», — привел его слова телеканал NHK. «Именно поставки оружия Европой и Америкой приводят к дальнейшим разрушениям и бойне», — добавил он.

Вместе с тем глава иранского внешнеполитического ведомства ответил, что Россия является для Ирана «важной соседней страной». «У нас есть отношения сотрудничества с Россией в различных областях, включая торговлю, экономику и туризм», — подчеркнул он.