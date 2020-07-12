Глава МИД Греции считает проблему Святой Софии мировой

«Санкции не будут касаться проблемы Святой Софии. Должна быть (по этому вопросу) инициатива ЮНЕСКО и ООН, а не только Греции», — сказал министр.

«Эрдоган делает все умышленно. Он отменяет даже традиции своей страны. Он отворачивается от международного сообщества и его правил», — сказал министр.

Он назвал проблему Айя Софии всемирной. «Опасность состоит в том, что мы считаем вопрос о Святой Софии греко-турецким, но он глобальный. Это вопрос отмены правил и неуважения к мировому сообществу», — сказал он.

Дендиас сказал, что решение по Святой Софии относится к серии провокационных действий против Греции и стран региона и не следует игнорировать тот факт, что Турция не показывает никакого духа сотрудничества в соответствии с международным правом.

Что касается защиты суверенных прав Греции и их нарушения, Дендиас сказал, что Европа должна быстро занять позицию, чтобы предотвратить их.