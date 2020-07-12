Глава МИД Греции считает проблему Святой Софии мировой

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что «опасно» считать превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть проблемой греко-турецких отношений, а не мировой. В интервью телеканалу Skai Дендиас также заявил, что Евросоюз должен иметь готовый список «сильных» мер против Турции на случай нарушения ею суверенных прав Греции.
В понедельник вопрос Турции будет обсуждаться в Брюсселе на совете министров иностранных дел Евросоюза. «Там Греция попросит Европейский Союз составить список самых сильных возможных мер против Турции на случай, если Турция нарушит суверенные права Греции», — сказал Дендиас.
«Санкции не будут касаться проблемы Святой Софии. Должна быть (по этому вопросу) инициатива ЮНЕСКО и ООН, а не только Греции», — сказал министр.
«Эрдоган делает все умышленно. Он отменяет даже традиции своей страны. Он отворачивается от международного сообщества и его правил», — сказал министр.
Он назвал проблему Айя Софии всемирной. «Опасность состоит в том, что мы считаем вопрос о Святой Софии греко-турецким, но он глобальный. Это вопрос отмены правил и неуважения к мировому сообществу», — сказал он.
Дендиас сказал, что решение по Святой Софии относится к серии провокационных действий против Греции и стран региона и не следует игнорировать тот факт, что Турция не показывает никакого духа сотрудничества в соответствии с международным правом.
Что касается защиты суверенных прав Греции и их нарушения, Дендиас сказал, что Европа должна быстро занять позицию, чтобы предотвратить их.
«Потому что если она не помешает, ей не понравится то, что произойдет. Мы сказали и Турции, что не собираемся оставаться бездействующими», — сказал Дендиас и добавил, что Греция имеет очень дееспособные вооруженные силы.(РИА Новости)