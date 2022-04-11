Украине следует предоставить дальнейшую поддержку, в частности, тяжелыми вооружениями, чтобы она могла защититься от наступления российских войск. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед заседанием Совета ЕС в Люксембурге в понедельник, 11 апреля, сообщает DW.

«Эти ужасные кадры, эти ужасы, которые мы видим каждый день, дают понять, что Украина нуждается в военной поддержке, чтобы защитить себя, — отметила она. — Ясно одно — Украине нужна дальнейшая военная техника, прежде всего, тяжелые вооружения. И сейчас не время для отговорок, сейчас время для креативности и прагматизма, в первую очередь, когда речь идет о запчастях и обучении».

По словам Бербок, ЕС выделит на закупку вооружений для Украины дополнительные деньги. Как сообщала DW, участники заседания Совета Евросоюза планируют достичь политического согласия на выделение еще 500 млн евро на оружие Киеву в рамках европейского инструмента поддержания мира.