Министр чрезвычайных ситуаций Армении Армен Памбухчян исключил возможность теракта на столичном оптовом рынке «Сурмалу», где в результате взрыва есть погибшие и раненые. Об этом он заявил в понедельник на брифинге.

«Когда смотришь видео взрыва, становится очевидно, что ни о каком терроризме не может быть и речи, потому что сначала было какое-то возгорание, потом появился дым, после чего произошел взрыв», — сказал он, добавив, что после образования источника возгорания пламя перекинулось на легковоспламеняющиеся материалы.

По словам Памбухчяна, спасатели не используют тяжелую технику, так как под завалами зданий рынка могут находиться люди. «Вероятность повторного взрыва небольшая, однако есть угроза обрушения сгоревшего здания. По нашему опыту могу сказать, что тушение пожара займет пять-семь дней», — добавил министр.