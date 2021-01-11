Глава Кипра отверг обвинения в причастности к продаже «золотых паспортов»

«Инвестиционная программа была программой стимулирования в то время, когда экономика высыхала в буквальном смысле слова. Множество строительных компаний не могли обслуживать свои кредиты, банки нуждались в ликвидности. Это было объявлено как мера, которая может помочь экономике. Существующая система натурализации, действующая с 2007 года, была существенно изменена. Как и любая другая программа, этой системой злоупотребляли. По крайней мере в четырёх случаях я созывал встречи компаний по использованию земли, различных поставщиков и предупреждал, что они в конечном итоге прекратят программу», — сказал Анастасиадис.