Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что необходимо бороться с незаконной перевозкой людей для пресечения миграционного потока из Африки в Европу.

«Мы должны подавить незаконных перевозчиков и разрушить их циничную модель бизнеса», — сказала она в выступлении на проходящей в воскресенье в Риме международной конференции по проблеме миграции. По ее словам, одной из альтернатив опасным морским маршрутам могут служить легальные коридоры. «В ЕС мы работаем над программами гуманитарного приема. Необходимо объединить усилия, чтобы раздавить жестокий преступный бизнес незаконных перевозчиков людей, который строится на лжи», — добавила фон дер Ляйен.

Она назвала «образцом» недавнее соглашение о намерениях ЕС с Тунисом «для установления партнерства с другими странами региона».