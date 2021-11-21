Генеральный директор и соучредитель германской компании BioNTech Угур Шахин полагает, что проходить повторную вакцинацию от коронавируса, скорее всего, потребуется каждый год. Об этом он заявил в интервью газете Bild am Sonntag.

«Важен тот факт, что третья прививка значительно повышает защиту. Соответственно мы ожидаем, что она будет дольше сохраняться, чем после двух доз вакцины, и что последующие бустерные прививки, возможно, потребуются лишь раз в год, как при гриппе», — сказал Шахин.

Он пояснил, что защитный эффект от прививки начинает падать с четвертого месяца после принятия препарата, «а с шестого месяца снижается значительно», но тем не менее защищает от тяжелого течения болезни.

«Если привитые заболевают COVID-19, то в большинстве случаев в легкой или умеренной степени. Недавно опубликованные данные нашего исследования показывают, что защита держится на очень высоком уровне на протяжении до 9 месяцев, так что у вакцинированных заболевание редко протекает в тяжелой форме, и их редко госпитализируют», — подчеркнул он, добавляя, что с коронавирусом попадают в больницы, в основном, пожилые люди или пациенты с предзаболеваниями.

Аналогичное мнение ранее высказал и генеральный директор американской компании Pfizer Альберт Бурла. По его словам, проходить повторную вакцинацию, вероятно, придется каждый год, но в этом вопросе пока нет определенности, и новые исследования могут изменить эти оценки.

Директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявлял, что в условиях распространения «дельта»-штамма коронавируса ревакцинироваться надо раз в полгода. (Газета.Ру