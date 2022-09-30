В Национальном музее искусств Азербайджана открылась специализированная выставка «Гиппопотамы: путешествие по миру для борьбы с климатическими изменениями», посвященная вопросам изменения климата, сообщает #.

Экспозиция представлена при организационной поддержке представительства ЮНИСЕФ в Азербайджане, в партнерстве с Министерством Культуры Азербайджана и Министерством Экологии и Природных Ресурсов Азербайджана.

Свыше ста работ из частной коллекции Лиан Хейкенс украсили эту необычную, милую и неповторимую экспозицию — очаровательные статуэтки бегемотов, посуда, произведения искусства, сумки и прочие аксессуары с изображением животных, являющихся одним из многих символов сегодняшней ситуации с катастрофическими изменениями климата.

Выставочный проект носит образовательный характер, рассказывая новому поколению, в частности детям, о проблемах изменения климата и загрязнения окружающей среды, о шагах, которые необходимо предпринять уже сейчас, чтобы избежать катастрофических последствий. Из всех проблем, с которыми сегодня сталкиваются дети по всему миру, нет ничего более далеко идущего, чем усиливающееся воздействие изменения климата (исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел).

На выставке затрагиваются проблемы увеличения выбросов углерода и деградации окружающей среды, совершенной человеческой цивилизацией, которые могут привести к необратимым изменениям, существенно влияющим на качество жизни детей и будущих поколений.

Помимо этого, в экспозиции представлен анимационный фильм «Земля говорит» всемирно известного автора Дениса Томопулоса, в доступной форме объясняющий детям проблемы загрязнения окружающей среды и пути борьбы с изменением климата на планете.

Также, в рамках проекта, впервые на азербайджанском языке был издан и представлен публике ряд комиксов серии Comics Uniting Nations, направленных на просвещение юного поколения о проблемах климатических изменений через образовательные программы.

Для детей и молодежи на выставке также были организованы информационные экскурсии, презентации и панельные дискуссии об окружающей среде и изменении климата.

Выставка является частью Десятилетия восстановления экосистем ООН – кампании, которая началась в июне этого года и продлится до 2030 года, призывающей к действиям по предотвращению, остановке и обращению вспять деградации экосистем мира.

Выставка продолжит свою работу до 16 октября.