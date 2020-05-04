«Герта» отстранила Калу за видео с рукопожатиями

«Герта» приняла решение временно отстранить от тренировочного процесса полузащитника Саломона Калу из-за его недавнего видео в Facebook, говорится на официальном сайте клуба.

Футболист вел прямой эфир с медицинского осмотра команды, показав раздевалку. В ролике присутствуют кадры, на которых видно, что некоторые игроки берлинцев не соблюдают правило социального дистанцирования, здороваясь за руки и не находясь в 1,5 метра друг от друга. Немецкая футбольная ассоциация (DFB) назвала эти действия неприемлемыми.

Теперь с большой долей вероятности Калу будет наказан, в том числе и финансово.

Приостановленный сезон в Бундеслиге планируется возобновить 15 мая. (gazeta.ru)

| 2020-05-04T23:40:41+00:00 5 мая 2020, 02:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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