«Герта» отстранила Калу за видео с рукопожатиями

«Герта» приняла решение временно отстранить от тренировочного процесса полузащитника Саломона Калу из-за его недавнего видео в Facebook, говорится на официальном сайте клуба.

Футболист вел прямой эфир с медицинского осмотра команды, показав раздевалку. В ролике присутствуют кадры, на которых видно, что некоторые игроки берлинцев не соблюдают правило социального дистанцирования, здороваясь за руки и не находясь в 1,5 метра друг от друга. Немецкая футбольная ассоциация (DFB) назвала эти действия неприемлемыми.

Теперь с большой долей вероятности Калу будет наказан, в том числе и финансово.

Приостановленный сезон в Бундеслиге планируется возобновить 15 мая. (gazeta.ru)