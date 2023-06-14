Германия в среду опубликовала первую стратегию национальной безопасности страны, в которой назвала Россию главной угрозой для своей безопасности и всего евроатлантического пространства, а также дала понять, что хочет развивать партнерские отношения с Китаем.

Как сообщает Bloomberg, в стратегии нацбезопасности правительство Германии также закрепило в качестве цели официальной политики цель НАТО ежегодно в среднем тратить не менее 2% объема производства на оборону.

«Сегодняшняя Россия на данный момент представляет собой самую серьезную угрозу миру и безопасности в евроатлантическом регионе», — говорится в документе.

В отношении Китая правительство Германии заявило, что «элементы соперничества и конкуренции усилились в последние годы», заявив при этом, что правительство в Пекине «остается партнером, без которого не могут быть решены многие из наиболее острых глобальных проблем».

Отмечается, что принятию документа предшествовал многомесячный спор между партиями правящего альянса, и оппозиционные законодатели обвинили правительство в том, что оно ставит партийную политику выше потребностей страны.