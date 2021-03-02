Германия раскритиковала санкции США против «Северного потока — 2»

Правительство ФРГ намерено обсудить с новой администрацией США вопрос отмены санкций против «Северного потока — 2», которые отвергает как посягательство на европейский суверенитет, говорится в письменном ответе кабмина ФРГ на депутатский запрос, размещенный на сайте бундестага.

«Как только все компетентные лица с американской стороны будут утверждены сенатом США и, следовательно, официально займут свои должности, эта тема также станет частью первых переговоров», — говорится в ответе.