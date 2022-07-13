Германия полностью прекратит закупать российский уголь 1 августа, а российскую нефть – с 31 декабря.

Как передает # со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил замминистра финансов Германии Йорг Кукис.

Ключевой задачей германского правительства является заполнение огромного пробела, который останется, когда Европейский Союз откажется от 158 миллиардов кубометров российского газа.

«Всем, кто знаком с историей нефтепровода «Дружба», который уже был инструментом влияния СССР на Восточную Европу, знают, что избавится от этой зависимости — дело не тривиальное, но мы этого добьемся за несколько месяцев», — заявил Кукис.