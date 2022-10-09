Германия объявила о новых поставках оружия Украине, в частности системы ПВО IRIS-T и 100 танков из Греции и Словакии.

Как передает CNN, о поставках оружия объявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт во время визита в Литву.

Кроме того, Германия создаст новую бронепихотную бригаду, которую можно будет быстро перебросить в Литву в случае необходимости.

Ламбрехт в ходе визита в Литву провела встречу с литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом, чтобы обсудить совместные военные учения и усиление контингента НАТО.