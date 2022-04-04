Глава МИД Германии Анналена Бербок объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата, передает РИА Новости.

«Мы объявили значительное количество сотрудников российского посольства нежелательными. Мы будем инициировать дальнейшие реакции вместе с нашими партнерами», — написала министр в Twitter.

Точное количество высылаемых сотрудников назвал телеканал N24 со ссылкой на Бербок.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала ответные меры на высылку российских диппредставителей.

Ранее Литва и Латвия объявили, что понизят уровень дипломатических отношений с Россией, отозвав своих послов из Москвы, российским же представителям надлежит покинуть Ригу и Вильнюс.