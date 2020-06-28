Германия готовит санкции против США

Германия готовит санкции против США, которые будут введены в действие, если Вашингтон представит новые меры против «Северного потока — 2», пишет Bloomberg.

«Германия готовится нанести ответный удар по Соединенным Штатам в том случае, если президент Дональд Трамп выполнит свою угрозу убить газопровод «Северный поток — 2» с помощью дополнительных санкций», — пишет издание.

Отмечается, что Меркель может оказать давление на ЕС, чтобы предпринять общие действия.

Строительство российского газопровода «Северный поток — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент России Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.(Газета.Ru)