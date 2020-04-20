Германия готова принять пациентов с COVID-19 из других стран

Германия готова принять пациентов с коронавирусом из других стран Евросоюза, а также оплатить расходы на их лечение, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра здравоохранения страны Йенса Шпана.

«Есть готовность и возможности при необходимости принять новых иностранных пациентов <…> Расходы по лечению берет на себя Германия, это наше понимание европейской солидарности», — сказал Шпан.

Он добавил, что в настоящее время в больницах ФРГ лечатся от коронавируса более 200 пациентов-иностранцев из ЕС. По данным минздрава страны, в Германии до сих пор свободны около 13 тыс. коек в палатах интенсивной терапии.