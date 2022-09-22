Германия заявила о готовности принять уклоняющихся от мобилизации российских дезертиров.

Как передает ТАСС, об этом в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Файзер.

Она отметила, что призывники, отказавшиеся воевать в России после объявления частичной мобилизации, смогут найти убежище в Германии, чтобы избежать репрессий.

«Дезертиры, которым угрожают серьезные репрессии, как правило, могут получить международную защиту в Германии», — сказала министр внутренних дел.