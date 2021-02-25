Генштаб Армении потребовал отставки Пашиняна

Генштаб Армении потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна, сообщают армянские СМИ.

В заявлении, подписанном начальником Генштаба Оником Гаспаряном, всеми его заместителями, главами управлений и командирами всех крупных воинских соединений, говорится, что Генеральный штаб выражает свой решительный протест против недальновидных и необоснованных шагов, в частности – увольнения первого заместителя начальника Генштаба.

Военные считают, что решение об увольнении Тирана Хачатряна принималось без учета национальных и государственных интересов Армении, основываясь исключительно на личных амбициях.

«В столь тяжелых условиях такое решение является антигосударственным и безответственным шагом», — говорится в заявлении.

В заявлении говорится, что премьер-министр Армении и правительство больше не способны принимать адекватных решений в нынешний судьбоносный и кризисный момент.

| 2021-02-25T12:19:57+04:00 25 февраля 2021, 12:16|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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