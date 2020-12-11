Генсек ООН предрек сильнейший за 80 лет экономический спад

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил, что страны мира могут столкнуться c сильнейшим за 80 лет экономическим спадом.

Как передает РИА Новости, об этом Гутерреш сказал , выступая на форуме Нобелевской премии.

«Социальные и экономические последствия пандемии огромны, и они продолжают усиливаться. Никакая вакцина не сможет исправить ущерб, который уже нанесен. Мы стоим перед лицом крупнейшей глобальной рецессии за восемь десятилетий», — сказал Гутерреш.

По его словам, сейчас на планете «растет крайняя нищета, надвигается угроза голода».

Генсек заявил, что страны не смогли объединиться перед угрозой коронавируса.

«Пандемия — это кризис, не похожий ни на какой другой, при нем мир сталкивается с общим врагом. К сожалению, правительства стран не предприняли совместного ответа на эту глобальную угрозу», — считает глава ООН.

Как указал Гутерреш, реакция на пандемию SARS-CoV-2 была «фрагментарной и хаотичной». Он добавил, что «страны, регионы и даже города конкурировали между собой за поставки предметов первой необходимости и передовых работников».