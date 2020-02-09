Генсек ООН назвал ситуацию в Ливии скандальной

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что текущую ситуацию в Ливии можно считать «скандальной». Об этом он написал в своем Twitter.

По словам дипломата, в эту арабскую страну по-прежнему ведутся поставки оружия, а также там проводятся военные операции, которые ухудшают «и без того сложную гуманитарную ситуацию».

«То, что происходит в Ливии, — это не что иное, как скандал», — написал Гутерриш.

Он добавил, что ООН «нуждается в эффективном и прочном прекращении огня» в Ливии.(Газета.Ru)

| 2020-02-09T11:26:04+00:00 9 февраля 2020, 15:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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