Генпрокурор Украины прокомментировала дела в отношении Порошенко

Украинские правоохранители изучают подлинность записей якобы разговоров экс-главы страны Петра Порошенко и кандидата в президенты США Джо Байдена, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление украинского генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Записи были обнародованы внефракционным депутатом Верховной рады Андреем Деркачом. По его словам, они свидетельствуют о международной коррупции и госизмене Порошенко.

Венедиктова отметила, что заявления об этих записях поступали ещё до их опубликования.

«Сейчас следствие по плёнкам Деркача продолжается. Экспертизы, которые идентифицируют голоса на данных плёнках, также проводятся. Те дела, которые касаются непосредственно нас, мы изучаем, и следствие поставит в этом точку…», — заявила она.

Кроме того, Венедиктова отметила, что новые уголовные дела могут быть выгодны Порошенко.

«Мне кажется, что лучший пиар для политика – это уголовные производства. На сегодняшний день ему такой пиар нужен. То, что он пять лет был президентом, это уже мало кому интересно», — рассказала генпрокурор в интервью журналисту Савику Шустеру.

Между тем часть дел в отношении Порошенко, по словам Венедиктовой, имеют под собой серьёзные основания.

Генпрокурор уточнила, что 17 дел в отношении экс-президента завёл её предшественник Руслан Рябошапка, ещё четыре производства были начаты уже ею. По данным Госбюро Украины, некоторые дела против Порошенко впоследствии были закрыты из-за отсутствия состава преступления.

Напомним, ранее адвокат бывшего украинского президента Игорь Головань cообщил, что Служба безопасности страны возбудила 15 новых дел против Порошенко, в том числе по статьям «посягательство на территориальную целостность», «госизмена» и «финансирование терроризма» (aif.ru)