Генпрокуратура Анкары просит включить в «Красный бюллетень» советника наследного принца ОАЭ

Генпрокуратура Анкары отправила в Интерпол запрос на включение в «Красный бюллетень» Мухаммеда Дахлана — советника наследного принца ОАЭ Мухаммеда бин Зайеда аль-Нахъяна.

Как сообщает агентство «Анадолу», из показаний тайных свидетелей следует, что Дахлан поручил двум лицам собирать информацию о турецких НПО и палестинских лидерах общественного мнения, проживающих в Турции.

Оба лица — Самир Семих Шабан и Юсуф Хасан были задержаны в Стамбуле 19 апреля 2019 года по подозрению в шпионаже в пользу ОАЭ.

Тайный свидетель «Пойраз» сообщил, что Шабан и Хасан поддерживали контакты с Дахланом.

Эти показания включены Генпрокуратурой Анкары в досье.

«Пойраз» отметил, что Шабан виделся с ним и попросил предоставить информацию о некоторых палестинцах и египтянах, проживающих в Турции.

Юсуф Хасан покончил жизнь самоубийством в тюрьме, а Шабан задержан в рамках расследования дела Дахлана. (haberler.com)