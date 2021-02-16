ГДП обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям и пассажирам в связи с изменением погодных условий в Баку и регионах в ближайшие два дня.

Как передает АПА, начальник отдела Управления дорожной полиции Главного управления полиции города Баку полковник Вагиф Асадов сказал, что водители должны быть готовы к изменению погодных условий.

В.Асадов посоветовал водителям при таких погодных условиях быть предельно внимательными, привести к соответствию к техническим требованиям состояние транспортных средств, обеспечить наличие соответствующих сезону шин, не совершать обгонов, а также резких маневров без необходимости.

Отметим, что Национальная гидрометеорологическая служба МЭПР сделала предупреждение об изменении погодных условий, мокром снеге и гололедице в ближайшие два дня.