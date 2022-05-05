Европейские потребители в среднесрочной перспективе более не могут рассчитывать на поставки газа по газопроводу «Северный поток-2» в полном объеме (две нитки общей мощностью 55 млрд куб.м в год). Как сообщило в четверг, 5 мая, агентство ТАСС, российский газовый монополист принял решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток-2» для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России.

«В случае принятия немецкой стороной решения о вводе в эксплуатацию морского газопровода «Северный поток-2», в работу может быть включена только одна нитка газопровода со 100% загрузкой. Начало включения в работу второй морской нитки газопровода «Северный поток-2″ возможно будет не ранее 2028 года», — отмечается в сообщении пресс-службы «Газпрома». (DW)