Полузащитник Илкай Гюндоган направляется в Турцию, где трансферное окно еще открыто, чтобы пройти медицинское обследование в “Галатасарае”.

Об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Если все пройдет успешно, немецкий полузащитник подпишет контракт с клубом из Стамбула до 2027 года. “Галатасарай” предлагает полузащитнику зарплату в размере 5 млн евро за сезон.

Ранее 34-летний Гюндоган провел восемь сезонов в “Манчестер Сити” (2016–2023 и с 2024 года). Его контракт действует до лета 2026 года.