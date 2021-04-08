G20 заявил об улучшении глобальной экономической ситуации

Глобальная экономическая ситуация улучшается, но очень медленно вследствие неуверенности и большого разрыва между экономиками разных странах. Об этом, как передает ТАСС, говорится в итоговом совместном заявлении министров экономики и финансов и глав центробанков стран «Группы двадцати» (G20) по завершении встречи, прошедшей в среду в формате видеоконференции.

«Члены «двадцатки» признают, что после значительного спада в 2020 году в глобальной экономической ситуации есть сигналы улучшения. Это можно отнести за счет начала кампании по вакцинации, а также благодаря политике, направленной на поддержку экономики. При этом экономический рост во многом зависит от неуверенности и нестабильности, а также большой разницы между разными странами», — говорится в документе, размещенном на сайте министерства экономики и финансов Италии, председательствующей в «двадцатке».

Страны «Группы двадцати» подтверждают свои обязательства по укреплению глобальных санитарных систем, а также гарантируют равное распределение вакцин, которые должны быть доступны всем. Кроме того, в рамках оказания поддержки наиболее уязвимым странам «двадцатка» постановила еще на полгода — до декабря 2021 года — продлить инициативу по приостановке обслуживания долга. «Финансовая «двадцатка» договорилась о сотрудничестве по выработке международной системы равного налогообложения. После определенных успехов, достигнутых в этом направлении в ходе предыдущих министерских встреч, министры и управляющие договорились достигнуть соглашения по путям и этапам решения вопроса до середины июля 2021 года», — говорится в заявлении.

Отдельной темой обсуждения выделена проблема климатических изменений. Следующая, третья по счету в рамках итальянского председательства встреча министров экономики и финансов и глав центробанков состоится 9-10 июля в очном режиме в Венеции и будет совпадать с Конференцией высокого уровня по климату.