Федеральная резервная система США, как и давали понять в последнее время ее управляющие, не изменила процентную ставку, чтобы иметь больше времени для оценки последствий проведенного ужесточения денежной политики.

Ставка федерального финансирования осталась на уровне 5,25—5,5%, самом высоком за последние 22 года. Но в квартальном прогнозе управляющие дали понять, что намерены еще раз повысить ставку в этом году, а в 2024 г. снижать ее не так интенсивно, как предполагалось раньше.

Инфляция остается на повышенном уровне, а экономическая активность стабильно растет. Но ужесточение кредитных условий для домохозяйств и бизнеса должны начать влиять на экономическую активность, найм персонала, инфляцию, считают управляющие ФРС. Однако «масштаб этих последствий остается неопределенным» и центробанк по-прежнему «крайне внимательно следит за инфляционными рисками», говорится в заявлении.

Пока экономика США во многом игнорирует попытки ее замедлить, рынок труда только-только начал демонстрировать признаки охлаждения. Потребители, похоже, пока не готовы сокращать расходы в той степени, которая помогла бы замедлить экономический рост, и «это реальная проблема», говорит Джули Смит, профессор экономики Lafayette College. Инфляция хоть и замедляется, но остается выше целевого уровня в 2%, к тому же ее снова может разогреть рост цен на нефть, которая подорожала на этой неделе до $95 за баррель.

«Они [управляющие ФРС] видели уже достаточно, чтобы подождать еще какое-то время, но я не думаю, что было достаточно данных, которые могли бы заметно изменить их позицию, подтолкнув в направлении «отлично, мы закончили»», — сказал The Wall Street Journal Антулио Бомфим, бывший советник председателя ФРС Джерома Пауэлла, который сейчас работает в Northern Trust Asset Management.

После безостановочного снижения более года индекс потребительских цен несколько вырос в августе в годовом исчислении — на 3,7% против 3,2% в июле. Наполовину рост объяснялся повышением цен на топливо. Безработица хоть и выросла за тот же период с 3,5% до 3,8%, но остается около самого низкого уровня более чем за полвека.