Французская оппозиция, как левого, так и правого толка, обрушилась с критикой на новый состав правительства, выражая свое разочарование в связи с тем, что многие министры сохранили свои прежние должности. Об этом пишет ТАСС.

Жан-Люк Меланшон (Непокорившаяся Франция) назвал кабмин «вереницей призраков», состоящей из «Республиканцев», продолжающих «политику страданий». Эрик Кокрель (НФ) пообещал немедленно потребовать вотум недоверия.

Борис Валло (Социалистическая партия) заявил, что правительство продолжает править, не смотря на поражение на выборах.

«У них нет большинства, но они отказываются идти на компромиссы. Их свергают, но они остаются на своих постах», — отметил политик.

Марин Ле Пен («Национальное объединение») назвала правительство «жалким».

Председатель партии «Нацобъединение» Жордан Барделла также намекнул на вотум недоверия.

«Либо разрыв (с политикой Макрона — прим. ред.), либо вотум недоверия. <…> Правительство не имеет признаков разрыва, которого ждут французы», — написал он в соцсети Х.