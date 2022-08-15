Французские войска покинули территорию Мали. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, Франция приняла такое решение из-за ухудшения отношений с этим государством.

Отмечается, что французские власти намерены переместить войска в Нигер.

Ранее власти Мали объявили о решении разорвать оборонные соглашения с Францией, осуждая «вопиющие нарушения» ее национального суверенитета французскими войсками.

В Мали в 2013 году началась операция французской армии под названием «Сервал» — ее целью являлась попытка остановить продвижение исламских экстремистов в направлении столицы Мали, Бамако, обеспечить безопасность нескольких тысяч французских граждан в Мали, сохранить территориальную целостность страны. (Газета.Ру)