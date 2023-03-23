Франция и Венгрия начали переговоры о сотрудничестве в атомной энергетике, что в итоге может привести к разрыву договора с Россией на расширение единственной венгерской АЭС. Об этом пишет Financial Times.

Издание отмечает, что Венгрия может ослабить свой промосковский курс, если переговоры с Францией увенчаются успехом. Тогда ЕС будет проще санкции против российского ядерного экспорта из-за войны на Украине, чему Будапешт сопротивляется.

Сейчас Венгрия начала переоценку проекта строительства новых блоков для своей атомной электростанции «Пакш» при участии «Росатома». Уже сейчас субподрядчиками на расширении венгерской АЭС являются французская компания Framatome и немецкий Siemens.

Венгерский премьер Виктор Орбан и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили проект «Пакш» в ходе встречи на прошлой неделе. Однако пока Венгрия пока не готова полностью отказаться от проекта или заменить основной российский реактор на другой.

Но как заявили источники FT, чем дольше идет война в Украине и действуют санкции против РФ, тем вероятнее отказ Венгрии от сотрудничества с Россией.