В рамках отборочного раунда ЕВРО-2024 прошли первые матчи.
Как передает Report, на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени встречались Франция и Нидерланды. Противостояние завершилось со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.
Антуан Гризманн открыл счет на третьей минуте. Деотшанкюль Юпамекано укрепил преимущество на восьмой минуте. Затем Килиан Мбаппе довел результат до разгромного на 21-й минуте. В конце второго тайма Мбаппе оформил дубль.
Сборная Азербайджана, находящаяся в группе F, проиграла Австрии — 1:4. В другом поединке Бельгия была сильнее Швеции — 3:0.
ЕВРО-2024, отборочный этап
I тур
24 марта
Группа В
Гибралтар – Греция – 0:3
Франция – Нидерланды – 4:0
Очки: Франция — 3, Греция — 3. Ирландия — 0, Гибралтар — 0, Нидерланды — 0.
Группа Е
Молдова – Фарерские острова – 1:1
Чехия – Польша – 3:1
Очки: Чехия — 3, Фарерские острова — 1, Молдова — 1, Албания — 0, Польша — 0.
Группа F
Австрия – Азербайджан – 4:1
Швеция – Бельгия – 0:3
Очки: Австрия — 3, Бельгия — 3, Эстония — 0, Швеция — 0, Азербайджан — 0.
Группа G
Болгария — Черногория — 0:1
Сербия – Литва – 2:0
Очки: Сербия — 3, Черногория — 3, Венгрия — 0, Болгария — 0, Литва — 0.