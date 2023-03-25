В рамках отборочного раунда ЕВРО-2024 прошли первые матчи.

Как передает Report, на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени встречались Франция и Нидерланды. Противостояние завершилось со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

Антуан Гризманн открыл счет на третьей минуте. Деотшанкюль Юпамекано укрепил преимущество на восьмой минуте. Затем Килиан Мбаппе довел результат до разгромного на 21-й минуте. В конце второго тайма Мбаппе оформил дубль.

Сборная Азербайджана, находящаяся в группе F, проиграла Австрии — 1:4. В другом поединке Бельгия была сильнее Швеции — 3:0.

ЕВРО-2024, отборочный этап

I тур

24 марта

Группа В

Гибралтар – Греция – 0:3

Франция – Нидерланды – 4:0

Очки: Франция — 3, Греция — 3. Ирландия — 0, Гибралтар — 0, Нидерланды — 0.

Группа Е

Молдова – Фарерские острова – 1:1

Чехия – Польша – 3:1

Очки: Чехия — 3, Фарерские острова — 1, Молдова — 1, Албания — 0, Польша — 0.

Группа F

Австрия – Азербайджан – 4:1

Швеция – Бельгия – 0:3

Очки: Австрия — 3, Бельгия — 3, Эстония — 0, Швеция — 0, Азербайджан — 0.

Группа G

Болгария — Черногория — 0:1

Сербия – Литва – 2:0

Очки: Сербия — 3, Черногория — 3, Венгрия — 0, Болгария — 0, Литва — 0.