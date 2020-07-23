Форс-мажор в договоре аренды – поможет ли он бизнесу?

Сложившаяся ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, серьезно осложнила работу во всех сферах нашей жизни. В частности, у многих предпринимателей возникают проблемы с оплатой съемных коммерческих площадей.

Можно ли считать коронавирус обстоятельством непреодолимой силы, (форс-мажором) и как это влияет на договоры аренды? И главное, исключает ли это санкции за неисполнение текущих обязательств? Как сказал в комментариях # юрист, член Коллегии адвокатов Ильхам Мехтиев, Гражданский кодекс Азербайджана постулирует не только свободу, равенство и добросовестность участников правоотношений, но также рискованность любой предпринимательской деятельности. Однако это вовсе не означает, что деятельность участников гражданских правоотношений можно рассматривать в отрыве от контекста текущей политической, социальной и экономической обстановки.

«Надо понимать, что по общему правилу они не влияют на исполнение гражданско-правовых обязанностей, но в отдельных случаях все же принимаются во внимание. Одним из наиболее ярких случаев такого плана выступают как раз обстоятельства непреодолимой силы, или форс-мажор, позволяющие избежать, или же, как минимум, рассчитывать на освобождение от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств», — рассказал собеседник.

Форс-мажорные обстоятельства (обстоятельства непреодолимой силы) определяются как чрезвычайные и неотвратимые обстоятельства, которые объективно делают невозможным исполнение обязательств, предусмотренных условиями договора (контракта, соглашения и т.д), продолжил он. Например, стихийные бедствия, военные действия, запретительные меры государства и другие препятствия. С этой точки зрения, карантинные меры национального правительства являются форс-мажорным обстоятельством и могут учитываться, если условия арендного договора не были исполнены.

И хотя Гражданский кодекс не дает однозначного определения обстоятельствам непреодолимой силы, но неоднократно указывает на них применительно к отдельным гражданско-правовым институтам. Что касается юридических последствий форс-мажора на договоры аренды. В этой связи возникает вопрос — можно ли не платить арендную плату за пользование помещениями коммерческого назначения, сославшись на коронавирусную пандемию как форс-мажор? К сожалению, ответ не так прост, говорит Мехтиев:

«Если стороны прямо не предусмотрели в договоре исполнение обязательств вследствие форс-мажора, обратимся к Гражданскому кодексу АР. По этому документу составляющие договор аренды, свободны в своих действиях, выборе каких-то специальных условий договора. Но это касается лишь тех моментов и случаев, которые не регулируются законом и не противоречат его императивным нормам. Если же какая-то сторона вопроса непосредственно регулируется законом, вступающее с ним в противоречие содержание договора является ничтожным. Любое препятствие, которое ограничивает ваши права, будет в этом случае неуместным. Т.е. эта часть договора будет считаться недействительной».

Что касается условий аренды, их следует оговаривать в самом контракте, предупреждает юрист. В договоре следует прописывать права и обязанности сторон в непредвиденных случаях, при стихийных бедствиях, аномальных природных явлениях и пр. Стороны договора аренды действуют согласно тому, что прописано в договоре. Но как поступить, если в договоре этого нет? В ст. 448 Гражданского кодекса говорится, что если сторона договора нарушила обязанности по независящим от нее обстоятельствам, она освобождается от обязательств. Это не считается нарушением.

Иными словами, арендатор в таком случае освобождается от выплаты аренды, поскольку это произошло не по его вине. Но это одна сторона медали, поскольку речь о договоре аренды только коммерческих помещений. «Существует аренда объектов в широком плане – скажем, холодильных камер, складов со специальными охранными устройствами и пр. Например, арендованы помещения с холодильными камерами. Независимо от того, как работает бизнес, терпит ли он убытки, идет расход электроэнергии. Кроме того, функционирует охрана на объекте. В таких случаях бизнес освобождается от арендной платы, но обязан оплатить расходы, которые понес арендодатель за свет, охрану и т.д», — продолжил юрист, отметив, что речь не только об аренде, поскольку Гражданским кодексом охвачен широкий формат отношений.

К тому же наличие форс-мажорных обстоятельств отнюдь не всегда избавляет полностью от обязательств, но может повлечь за собой лишь освобождение от ответственности за невыполнение в срок и послужить основанием для переноса срока уплаты.

Например, если в связи с форс-мажорными обстоятельствами кредитор не вносил платежи в течение какого-то времени, он может быть освобожден от уплаты неустойки (штрафа) за просрочку. Однако задолженность по кредиту останется, и придется ее погасить после устранения обстоятельств непреодолимой силы. Если договориться стороны не смогли, судебный спор неизбежен. Чтобы сослаться на форс-мажор, арендатор должен еще доказать, что неуплата стала прямым следствием непреодолимой силы.