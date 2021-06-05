Стартовал второй день Гран-при Азербайджана по «Формуле-2». Как сообщает Report, пилоты начали борьбу в первой спринтерской гонке.

В 13:00 пилоты «Формулы-1» начнут третий свободный заезд, а в 16: 00 состоится порядковый тур.

В 17:40 состоится второй спринт в «Формуле-2».

Гран-при Азербайджана завершится 6 июня. В этот день сначала состоится заключительная гонка в «Формуле-2». Затем состоится парад пилотов, церемония открытия и прозвучит государственный гимн Азербайджанской Республики. В 16:00 начнется основная гонка «Формулы-1», по итогам которой определится победитель.