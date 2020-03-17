Forbes опубликовал «секретные прогнозы о пандемии коронавируса»

Подробности закрытого совещания инвестиционного банка Goldman Sachs о влиянии коронавируса на глобальную экономику утекли в Сеть. Об этом сообщает американское издание Forbes.

Само мероприятие проходило на прошлой неделе. На совещании присутствовали главные экономист и медик Goldman Sachs Ян Хациус и Майкл Рендел, а также представители коммерческих банков. Кто-то из участников совещания сделал записи, а потом обнародовал их, пишет РИА Новости.

В Сеть, в частности, попали прогнозы по заражению коронавирусом (50% американцев и 70% немцев). Из инфицированных 80% заболеют в легкой форме, 15% — в средней форме, 5% будут в критическом состоянии. Смертность в среднем составит до двух процентов. Пик вируса ожидается через восемь недель, после чего болезнь пойдет на спад.

По словам сотрудников Goldman Sachs, страны не смогут прийти к консенсусу насчет борьбы с пандемией, пока нет вакцины. Так Великобритания считает допустимым контакт населения с вирусом для выработки естественного иммунитета. С другой стороны, США, как и многие другие страны, настаивают на введении карантина.

Как следует из озвученных на совещании прогнозов, мировые темпы роста ВВП будут самыми низкими за 30 лет, составив около 2%. Фондовый индекс S&P 500 покажет за 2020 год негативный рост с темпами от минус 15 до минус 20 процентов. При этом во второй половине года рынки должны полностью восстановиться. Технически рынок ищет основания для перезагрузки после самого долгого повышения курсов за всю историю.

При этом представители Goldman Sachs в комментарии Forbes опровергли многие утверждения, заявив, что они не могут рассматриваться как точка зрения банка.