Fitch оценивает автономный кредитный профиль (SCP) SOCAR на уровне «b +», при этом высокий уровень отношения заемного капитала к собственному капиталу (леверидж) является основным сдерживающим фактором, сообщает рейтинговое агентство.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

«Уровень левериджа высокий, но он под контролем», — отмечает агентство.

«Результаты SOCAR в 2020 году были довольно высокими, несмотря на низкие мировые цены на нефть, из-за регулируемых внутренних цен и активных торговых операций. Мы ожидаем, что прибыль SOCAR вырастет в 2021 году за счет более высоких мировых цен на нефть и роста регулируемых цен на топливо с января 2021 года», — сообщает Fitch.