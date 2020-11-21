Fitch подтвердило рейтинг Азербайджана

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Азербайджана в иностранной валюте (IDR) на уровне “BB+”.  Как сообщает Report со ссылкой на агентство, прогноз по рейтингу «отрицательный».

«Данный рейтинг отражает зависимость Азербайджана от высоких нефтяных доходов, «пробелы» прогнозирования и определения режима валютного курса, сильный суверенитет, фискальную финансовую волатильность активов Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР). Прогноз по рейтингу предполагает неопределенность восстановления глобальных цен на нефть в ближайшее время, влияние потенциальной второй волны пандемии коронавируса на внешние буферы и долгосрочные риски Азербайджана», — заявили в Fitch.

 

 

| 2020-11-21T15:38:13+04:00 21 ноября 2020, 15:19|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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