Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен считает, что страна вступит в НАТО до саммита организации в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля. Об этом в пятницу сообщила финская национальная телерадиокомпания Yle.

«Мы соответствуем критериям членства в НАТО и привержены меморандуму о взаимопонимании, подписанному Финляндией, Швецией и Турцией на саммите в Мадриде. Думаю, есть веские основания полагать, что к саммиту НАТО в Вильнюсе Финляндия станет членом НАТО», — приводит Yle слова Кайкконена.

Министр обороны также подчеркнул, что влияние членства в НАТО на призывников и на жизнь гарнизонов будет незначительным.

18 мая Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО, однако этот процесс немедленно заблокировала Турция, потребовав от этих стран объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме или участии в попытке госпереворота в стране в 2016 году, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре. 28 июня перед началом саммита НАТО в Мадриде прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента Финляндии Саули Ниинистё, занимавшей тогда пост премьер-министра Швеции Магдалены Андерссон и генсека альянса Йенса Столтенберга. Был подписан меморандум, позволяющий Стокгольму и Хельсинки вступить в НАТО. Как заявил турецкий лидер, Швеция обещала выдать более 70 лиц, причастных к террористической деятельности. (ТАСС)