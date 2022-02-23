Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила на заседании парламента, что страна готова подать заявку на вступление в НАТО в случае, если встанет вопрос о ее национальной безопасности. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация YLE.

По ее словам, в текущий момент угроза большой войны реальнее, чем когда-либо за долгие годы. Марин подчеркнул, что действия России будут иметь долгосрочные последствия на двусторонние отношения между РФ и Финляндией.

«Финляндия готова подать заявку на вступление в НАТО, если остро встанет вопрос о национальной безопасности», — подчеркнула Марин. (Газета.Ру)