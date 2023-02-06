Финляндия готова вступить в НАТО без Швеции в том случае, если Турция или Венгрия ратифицируют только ее заявку на вступление в альянс.
Как передает Gazeta.ru, об этом сообщает финская газета Iltalehti.
Как пишет газета, такой вариант возникнет, если весной Турция и Венгрия ратифицируют членство Финляндии в альянсе, но одна из стран оставит нератифицированным членство Швеции.
Лидеры партий, руководство страны и другие ключевые политики обсуждали этот вопрос на протяжении последней недели, отмечает газета.
Источники Iltalehti в сфере внешней политики и безопасности подтверждают информацию о таком сценарии.
«Надо признать факты: мы пограничный сосед России. Геополитическое положение Швеции сильно отличается от нашего», — говорит один из источников газеты.
По информации издания, Швеция провела двусторонние переговоры с Турцией, в ходе которых между странами было достигнуто соглашение.
Источники газеты отмечают, что у турок нет проблем с принятием Финляндии в Североатлантический альянс, так как финская полиция безопасности сотрудничает с турецкой разведкой в борьбе с терроризмом.