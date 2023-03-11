Премьер Финляндии Санна Марин допустила начало переговоров по передаче Украине старых истребителей, пишет Yle.

По ее словам, Финляндия находится в интересном положении, поскольку приняла решение о приобретении новых истребителей.

«Да, я думаю, мы можем обсудить и «Хорнеты», можно ли будет передать их Украине и какая подготовка потребуется, — сказала Марин.

Марин подчеркнула, что обсуждение вопроса об истребителях находится на очень ранней стадии и необходимо широкое международное сотрудничество.

Согласно открытым данным, у Финляндии 55 истребителей F/A-18 Hornet и около двадцати тренировочных моделей, есть также более старые тренировочные модели британских Hawk.

Финляндия заказала у США 64 истребителей F-35, их должны поставить до 2026 года.