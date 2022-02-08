Американская киноакадемия объявила список номинантов на «Оскар». Картина «Власть пса» новозеландского режиссера Джейн Кэмпион номинирована на «Оскар» сразу в двенадцати категориях. Кэмпион уже однажды получала «Оскар»: было это в 1994 году — за оригинальный сценарий к «Пианино». Тогда же, с «Пианино», Джейн Кэмпион стала второй в истории женщиной, номинированной на «Оскар» за режиссуру. И вот — новая номинация. Причем «Власть пса» номинирована и за лучшую режиссуру, и как лучший фильм. Интересно, что три раза за последние пять лет у категорий «Лучший фильм» и «Лучший режиссер» был один победитель.

Почетное второе место по количеству «собранных номинаций» занимает картина «Дюна» франко-канадского кинорежиссера и сценариста Дени Вильнева. Фильм претендует на получение «Оскаров» в 10 категориях, в частности — как лучший фильм, за режиссуру и за музыку, которую написал для «Дюны» родившийся во Франкфурте-на-Майне композитор Ханс Циммер.

Среди остальных фаворитов года и картин, номинированных сразу в нескольких категориях, — «Вестсайдская история» Стивена Спилберга, «Лакричная пицца» Пола Томаса Андерсона, «Белфаст» Кеннета Браны и «Король Ричард» Рейнальдо Маркуса Грина.

Церемония награждения лауреатов запланирована на 27 марта. (DW)